俳優の松坂桃李さんと染谷将太さんが劇場アニメ『ひゃくえむ。』公開御礼舞台挨拶に登壇しました。



【写真を見る】【 松坂桃李 】1シーンのみに総作画枚数9800枚に驚き「あの雨のシーンだけで1年ですよ。すごくないですか？狂気ですよね」【 染谷将太 】





公開後の反響について松坂さんは “普段連絡くれないような方が感想をくれた。「実写を見ているような感覚に陥った」って聞いたときは嬉しかった” と話しました。染谷さんも、 “この前家族で劇場に見に行ったんですけど、上映が終わったらお客さんたちがみんな面白かったって素直に言葉に出してくださってる方がたくさんいて、すごい鳥肌が立ちました” と喜びました。









原作者の魚豊先生からも “漫画にはできない表現を、この『ひゃくえむ。』はやっている” と聞いて2人とも嬉しかった様子。



漫画では出来ない表現について、雨のシーンを司会者から尋ねられると、岩井澤監督は “総作画枚数としては9800枚なんですけど、ちょっと遠慮して言っているんです。ほかの作業もあるから常に誰かしら書いてたんですけど丸々1年かかってる” と振り返ると、松坂さんから “あの雨のシーンだけで1年ですよ。すごくないですか？狂気ですよね” と驚きました。

またイベント内で2択質問コーナーが行われ、勝負日の前日について問われた松坂さんは「しっかり備える」と回答。 “ただ単に心配性なだけなんです。本当は普段通りに過ごしたいんですけど、クランクイン初日とかをソワソワして大体寝不足で初日を迎えるんです。なんか遠足前の小学生の前日のネガティブ版みたいな…” と話すと、会場は笑いに包まれました。

解消方法を聞かれると松坂さんは “もうとりあえず何回か台本を確認して「まあ、いっか・・・うーん（台本を見るそぶり）」って感じです” と明かしました。









イベントの最後に染谷さんは “陸上とかスポーツをやられてる方はもちろんですけど、そうでない方にも、日々の生活の中で心のひだに触れてくる言葉であったり、表情であったり、描写であったり、すごく感じられる作品だと思っています。それが積み重なってラストの極上のラストシーンに繋がっていて、自分は見て感動しました” と語りました。









松坂さんは “臨場感・緊張感・そして疾走感。これらを全て味わえるのは劇場だけだと思います。何度も何度も極上の10秒を味わいに劇場に来てほしい” と呼びかけました。

【担当：芸能情報ステーション】