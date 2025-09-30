THE TAILORから期間限定「アールグレイ＆キャラメル」上品な秋のショコラコレクション

紅茶の香りとキャラメルのまろやかさが織りなす上品なハーモニーが、この秋だけの特別な味わいに。チョコレートブランド「THE TAILOR（ザ・テイラー）」から、2025年10月1日(水)より「ザ・ショコラクチュール アールグレイ＆キャラメル」が期間限定で登場します。優雅な香りと華やかなパッケージは、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。

香り高く上品に仕立てた期間限定フレーバー

クッキー生地にアールグレイ茶葉を練り込み、ひと口ごとに紅茶の華やかさが広がる「ザ・ショコラクチュール アールグレイ＆キャラメル」。

キャラメルソースとミルクチョコレートの組み合わせが、サクッと香ばしいクッキーと重なり、奥深い味わいを生み出します。やさしいピンクのパッケージは贈り物にも映える華やかさです。

ザ・ショコラクチュール アールグレイ＆キャラメル



価格：1,998円（税込）

内容：8個入

発売日：2025年10月1日(水)

販売店：阪急うめだ店／渋谷東急フードショー店／そごう横浜店

詰合せで楽しむ3種のショコラ

「アールグレイ＆キャラメル」に加え、定番人気の「ショコラ」「イチゴ」を組み合わせた「ザ・ショコラクチュール3種詰合せ」も登場。

3つの味わいを一度に楽しめるギフトボックスは、大切な人への贈り物にも最適です。

ザ・ショコラクチュール3種詰合せ14個入（アールグレイ＆キャラメル）



価格：3,240円（税込）

内容：14個入（アールグレイ＆キャラメル6個／ショコラ4個／イチゴ4個）

販売店：阪急うめだ店／渋谷東急フードショー店／そごう横浜店

贅沢なラインナップもチェック

定番の「ザ・ショコラクチュール」や、人気商品を詰め合わせた「ザ・テイラーセレクション」も好評発売中。

ココアクッキーでサンドした濃厚なショコラサンドや、マロンオランジュを使用したチョコレート菓子など、豊富なバリエーションから選べます。

ザ・ショコラクチュール

6個入 価格：1,404円（税込）／10個入 価格：2,322円（税込）

ザ・テイラーセレクション

価格：22個入・5,400円（税込）

内容：ショコラ・イチゴ各9個／ショコラティグレット マロンオランジュ4個

※ショコラティグレット マロンオランジュは酒使用（アルコール分0.3％）

秋だけの特別な味わいを楽しんで♡

紅茶の香りとキャラメルの甘美なコクが楽しめる「アールグレイ＆キャラメル」は、この秋だけの贅沢な一品。

贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりなTHE TAILORのショコラコレクションで、心華やぐひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

なくなり次第終了のため、気になる方はお早めにチェックしてみてください♪