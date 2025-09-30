国から公設秘書の給与など約８２８万円をだまし取ったとして、東京地検特捜部は３０日、前参院議員の石井章容疑者（６８）（日本維新の会を除名、議員辞職）と石井容疑者の事務所スタッフだった大川香留（かある）容疑者（６０）を詐欺罪で東京地裁に在宅起訴した。

秘書の名義を貸した石井容疑者の親族男性については、関与を認定した上で、従属的だったとして不起訴（起訴猶予）とした。

起訴状などによると、石井、大川両容疑者らは共謀し、２０２１年４月、参院に対し、石井容疑者が理事長を務める社会福祉法人の従業員だった親族男性を公設第２秘書に採用したとする虚偽の届け出を提出。同年５月〜２２年１０月、参院から２１回にわたり、秘書給与など計約８２８万円を男性名義の口座に振り込ませて詐取したとされる。

関係者によると、大川容疑者が男性名義の口座を実質的に管理し、現金を引き出して事務所経費に流用していた。石井容疑者も、こうした資金管理の実態を把握していたとみられる。

特捜部の任意の事情聴取に対し、親族の男性は「秘書としての勤務実態がなかった」と説明。一方、石井容疑者は詐欺への関与について認めていないという。特捜部は、石井容疑者らが証拠隠滅を行う可能性は低いとみて在宅のまま起訴した。

在宅起訴を受け、日本維新の会の中司宏幹事長は３０日、「かつて維新に所属していた議員が起訴されたことはあってはならないことで、おわび申し上げる。所属議員がルールを順守するよう呼びかけ、信頼回復に努める」とのコメントを出した。