「なにこの豪華メンバー」川合俊一、バレー日本代表＆平野ノラらプライベートショット公開「ご自宅？凄い」
バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一さんは9月29日、自身のInstagramを更新。バレーボール日本代表の石川祐希選手など超豪華メンバーとのプライベートショットを披露し、ファンから称賛の声を集めました。
【写真】川合俊一の豪華メンバーとの交流
ほかの写真にも、武井さんがバレーボールの動きをまねしている場面や、全員が笑顔で盛り上がっている様子も収められており、楽しげな空気感が印象的です。
川合さんは投稿の中で、10月7日に開催される「サントリーサンバーズ VS シル・サフェーティ・ペルージャ」の試合に触れ、「解説が楽しみです」とコメント。石川選手が所属するペルージャの活躍に期待感をにじませました。
コメント欄では、「なんて羨ましい光景」「石川選手も楽しそう」「川合俊一会長いつもありがとうございます」「ご自宅？凄い」「なにこの豪華メンバー」「ご自宅もいつもお洒落で素敵」「選手と交流もつ会長、素晴らしい」との声が寄せられています。
また同日には、平野さんも自身のInstagramやブログを更新し、この交流について言及。「世界を魅了する日本バレーボール界の逸材！」と石川選手を称賛するなど、ファンの関心を集めています。
「サントリー VS ペルージャ」直接対決同試合はフジテレビで生中継され、TVerやFOD、CSでも視聴可能です。サントリーは高橋藍選手（※「高」ははしごだか）をはじめ日本代表を多数抱える国内王者で、総合力の高さが武器。一方のペルージャは石川選手を擁し、イタリアやポーランドなど各国代表がそろう世界屈指の名門です。最大の注目は、石川選手と高橋選手による国内初の直接対決。日本と世界のトップが競演する注目の一戦は、技術と戦術の両面で見応え十分となるでしょう。
