【2025年10月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
大幸運期に乗っていく
・全体運
チャージ完了！ 意欲、体力が湧いてきて、あなた本来の無限のエネルギーに満たされます。不可能が可能になり、思いがけないミラクルも起こって、物事が大きく発展していくでしょう。今月はちょっとワガママにやりたいことをやると決めて。ここにきて、やっと12年に1度の大幸運期を実感できるはず。
ずっとやりたかったことにチャレンジするのもいい考え。場合によっては、ガラッと生き方を変えてみたくなることも。思い切って、新スタートを切ってみましょう。引き出しを広げるつもりで、これまでとはまったく違うことに取り組んでみて。世界の広さ、道を切り開く楽しさ、そして、人の優しさや思いやりに出会えるでしょう。勇気を出して、前進を。
・社交運
出会い運が活性化して、いろいろな人と知り合いになれそう。ゆるくつながっていくと、思いがけないチャンスにつながることも。プライベートでは、仕切り役が回ってきます。みんなの意向や事情を個別にリサーチをかけた上で、舵を切っていくと、素晴らしい統率力を発揮できるでしょう。ちょっと手間がかかりますが、勝手に決めて後からクレームが対応するよりもずっとラクだと気づいて。オフは、家で過ごす時間を増やすと充実します。
・恋愛運
恋は、安定ゾーン。いつも通り、現状維持のまま、進みそう。だからこそ、ちょっと刺激不足でしょう。でも、好きな人にそれほど、余裕がないみたい。「今度、どこかに行かない？」的に未来の約束を交わすといい感じ。
ラッキーポイント……オフホワイト、ドッド柄、ナイロンジャケット、ファミリーレストラン
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
