Lenovo（レノボ）傘下のMotorola（モトローラ）が中国向けの新作スマホ、Moto X70 Airを発表しました。公式Weiboで公開されたティザー画像では、「軽」の文字と共に薄型のデザインが強調されています。

薄いスマホは美しい

キャッチフレーズは、”Air with AI”。今回はスペックよりも、デザインとAI機能に力を入れていることがヒシヒシと伝わり、Apple（アップル）の iPhone Airや他社の薄型スマホを意識した製品だと思われます。

画像を見ると、側面に音量ボタンと電源ボタン、背面には2つ以上のカメラが搭載されている模様。Motorola の「X」シリーズは、これまで中国限定で販売されており、世界市場に展開される際は、同社の「Edge」シリーズとして登場するという可能性があります。

実際、最近になって同社の「Edge 70」のプロモーション画像がリークされており、その側面デザインはMoto X70 Airのティーザー画像と非常に似ています。ルックスは多少変わるかもしれませんが、全体的なデザインや基本性能は共通している可能性大。

Airの名を冠しているだけあって、薄型軽量が売りの製品ですが、薄型スマホは使ってみるとやっぱり「軽っ！」ってなりますし、新鮮さがあるので、しばらくはトレンドになると思われます。

日本市場への投入については現時点では未定ですが、 Galaxy S25 Edgeは日本未展開だったので、こちらは期待しています！

