【2025年10月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
いろいろ吸収
・全体運
好奇心＆フットワーク全開。久しぶりに、スッキリとした気分で過ごせそう。これまでの鬱々とした感じを取り返すように、いろいろとやってみたくなるはずです。今日はスポーツ、明日はアニメ、スキマにお笑いをチェックと興味の対象がコロコロ入れ替わるはず。でも、それが楽しいし、よいストレス解消となるでしょう。心のままに気になることを確かめながら進みましょう。
少し先の楽しみをリザーブするのも、いい考え。旅行の計画を立てる、予約を入れる、チケットを取るなど、用意周到に。仕事は、発想力が評価されそう。ありきたりの回答ではなく、あなたらしい提案ができるようにアイデアを練って。公募への応募も、いい線いきそうです。
・社交運
八方美人のススメ。分け隔てなく、みんなと仲良くすることで、素晴らしい関係が生まれます。たまたま居合わせただけの知らない人にもフレンドリーに振舞ってみましょう。喜んでもらえるし、あなた自身も満たされるはず。また、人柄を見込まれて、大事な役割を任せられることも。進んで輪の中に入っていって。買い物は、迷いそう。決めかねる時は、安い方を選びましょう。十分に役立つはず。健康はミネラル補給でバランスを整えて。
・恋愛運
恋は、スローリズム。いいムードですが、気持ちを確かめ合うところまで行きつかないかも。特別な思いではなく、一緒にいるのがうれしい、約束が楽しみと緩く好意を伝えていくといいみたい。出会いは、紹介に期待を。
ラッキーポイント……マスタードイエロー、ボディバッグ、ラメ、ラジオ番組
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
