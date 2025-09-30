SKE48相川暖花さん（21）が週刊FLASH（光文社）最新号に初登場しました。



【写真】SKE48メンバー、すっぴん→フルメイクの激変ショット「さらけ出しアイドルw」「すっぴんすご！！」

相川さんは2015年にSKE48第7期生オーディションに合格。現在はSKE48のTeamSリーダーとしてメンバーを引っ張っています。SNSで「本日の握手会、ヲタク約1名」というポストがバズって話題になり、9月24日発売の35thシングル『Karma』では活動10年で初めて選抜メンバー入りを果たしました。



同誌ではパステルオレンジの水着を着てみかんを持って登場するなど、オレンジ尽くしのショットを披露しています。初ソログラビアは5ページにわたり、笑顔あふれる構成。インタビューでは初グラビアへの思いやSNSに対する思いを語っています。



【相川暖花さんプロフィール】

あいかわほのか 2003年10月22日生まれ 愛知県出身 T154 2015年にSKE48第7期生オーディションに合格。現在はSKE48のTeamSリーダーとしてメンバーを引っ張る。SNSの投稿をきっかけに話題を集め、9月24日発売の35thシングル『Karma』で初の選抜メンバー入りを果たす。最新情報は公式X(@honoka_ske48)、公式Instagram（@aikw_honoka）