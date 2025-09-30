【2025年10月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
オリジナリティを追求
・全体運
何事もキッチリと仕上げるのがおとめ座さん流。何を任せても安心できると評判も上々です。このため、決められたことを決められた通りに、求められていることを求められるようにこなすのがベースとなっていそう。でも、今月は、ちょっとしたアイデアが湧いてきそう。もしかしたら、「こうしてみると、もっとよくなるのでは？」とか、「こういうサービスをするとウケるかも？」的にイメージが広がるのです。
間違いのないクオリティーを誇ってきたあなたとしては、リスクは避けたいでしょう。でも、提案してみる価値はありそう。二次創作、インスパイア作品も、意外なほど評価されそう。型を破って、新しいスタイルを生み出しましょう。着眼、センスに自信を持って。
・社交運
クセの強い知り合いができそう。第一印象は、別世界の人、仲良くなれそうにないタイプという感じでも、付き合ってみると、案外気が合い、あなたの知らない世界へ連れて行ってくれます。キャラクターを決めつけずに、フラットに接してみるのが、仲良くなるコツに。また、枝分かれのサインも出ています。目指すべき道が違うならば、分離するのも1つの手。みんなと仲良くよりも、気の合う人とだけトコトン付き合うのが幸せへの近道に。
・恋愛運
恋は、手堅くまとまりそう。条件が合うなら、そろそろ決めてしまってもいいかも。良縁も動くため、お見合いや紹介も、会うだけ会っておきましょう。交際中の人は、カップル感を出していくと盛り上がります。
ラッキーポイント……ベージュ、ピアス、色違いのポーチ、バラ園
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
