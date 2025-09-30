Photo: Yuhei Tokimatsu

バッグの底にいつの間にか溜まる、糸くずやホコリ、砂。中身を全部出して掃除するほどでもないけれど、見て見ぬふりもしたくない--。

そんな宙ぶらりんな悩みを、ザウバークーゲル「お掃除ボール」（税込1,760円）が解決してくれた。

仕組みはシンプル、効果はしっかり

Photo: Yuhei Tokimatsu

中身は粘着性のあるボール。荷物と一緒にバッグの中に転がしておくことで、バッグの底に溜まりがちなゴミを回収してくれる。

Photo: Yuhei Tokimatsu

で、ミソとなるのがこの球体フレーム。粘着性のあるボールにフレームを取り付けることで、書類やレシートなどがバッグの中にあったとしても、くっつかない。ゴミだけを絡め取ってくれるというわけ。

このフレームは、つなぎ目を軽く押すだけで外れる仕様で、力も必要ない。

バッグにポイ。それだけでお掃除完了

Photo: Yuhei Tokimatsu

やることといえば、バッグにポイっと入れるだけ。それだけで掃除は完了する。

Photo: Yuhei Tokimatsu

バッグにボールを入れて数時間過ごすと、ご覧のとおり。ボールには砂粒やホコリ、よくわからない粒がたくさん付いていた。

放置すれば、このゴミがタオルやハンカチに付いてしまう。そう考えると、お掃除ボールを1つ入れておくだけでも、普段の生活が少し気持ち良くなる気がしてくる。

洗えば粘着力が戻るから、繰り返し使える

Photo: Yuhei Tokimatsu ※画像下：洗浄後

繰り返し何度も使える、というのも魅力。汚れたら水でさっと洗って乾かすだけで粘着力が復活。素材はPVCフリー/ラテックスフリーで安心して扱いやすい。

カラバリも豊富で、ピンクやブルーはバッグ内で見失いにくく、逆に黒は汚れの付着が見やすく状態管理がラクになる。

Photo: Yuhei Tokimatsu

先送りしがちな小さな掃除が、ほったらかしで済んでしまう。お掃除ボールは、そんな地味だけど気持ちの良いアイテムだった。