【2025年10月の運勢】おひつじ座（牡羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
人も世界もあなた自身も
・全体運
リラックス。基本は人任せ、指示待ちで大丈夫です。元々ポジティブで自主性が高いため、無意識に「私がやります」になりやすいのですが、そろそろ、ちょっと引くテクニックを覚えましょう。あなたなしで場の流れがどう動くのか観察するつもりでいるとよさそう。
これまでの関係性があるため、まわりからもおひつじ座さん待ちをされてしまいそうですが、「特になし」のニュートラルな感じでやり過ごすのです。すると、これまで陰に隠れやすかった身近な人の意見や個性がどんどん前へ出てきます。後は、背中を押してあげるだけ。「いいね！」「何をすればいい？」と全肯定と質問の形で盛り上げていきましょう。新しい心地よいやり方がスタートします。
・社交運
意識したいのは、役割の交換。あなたが選ぶ、あなたが決める、みんなを引っ張るパターンを返上してみて。ただ、ニコニコついていくだけで、楽しく過ごせて絶対にお得！ 仕事は協調性を高めて。ペアで動く、チームで頑張るなど、人との協力がパワーに変わるはず。オフは、おしゃれスポットへ。アート系のイベントをのぞいたりして、芸術の秋を楽しんで。買い物は、カラフルに。色とりどりのアイテムが元気をくれるはず。
・恋愛運
恋は違いが際立ちそう。考え方、やり方、ちょっとした習慣、全てを合わせる必要はなく、一致する部分だけ一緒に楽しむのがうまくやるコツに。結婚運は高まっていきます。婚活は、出会いのきっかけを増やしてみて。
ラッキーポイント……グリーン、ネックレス、セットアップ、ペアシート
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
