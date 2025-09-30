【2025年10月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
選択のチャンス
・全体運
気持ちが固まりそう。あなたは優しい人だから、何かを選んだり、決めたりするのが苦手でしょう。心の中ではどっちかといえばこっちが好き、できるならあっちがやりたいと希望がないわけではないのですが、「どうしても」ではないのです。状況やなりゆき次第で、「どっちでもいい」ができる人でしょう。
もっとも、流れに任せて決まった後に「本当はあっちがよかったなー」になるのは、おうし座さんあるあるです。でも、今月は、ちゃんと意見が言えそう。絶対にこっち、あれをやりたいと明確な答えが出せるのです。意外なことに、ハッキリと主張するあなたは、周囲から歓迎されるでしょう。これを機に、主張できるおうし座さんに進化しましょう。
・社交運
プチがっかりが続くかも。予感はあるはず。「行ってもいつもの繰り返しだろうな」とか、「またずっとエンドレスのグチを聞かされるのか」とか。分かっていても付き合うあなたは、友達がいがある人です。でも、もう少し自分を大事にしてもいいみたい。3回に1回は断るとか、理由を作って時間になったら早あがりするとか、物理的に距離を調整してみましょう。自由時間が増えて、やりたいことがやれるはず。オフは、運動不足解消を。
・恋愛運
恋は、ルーティーン化が成功の秘訣（ひけつ）。曜日を決めてデートをする、定時連絡をするなど、負担にならない形で、2人の習慣を作りましょう。新しい出会いは、知的な場所に待ちます。博物館、科学館に足を運んでみて。
ラッキーポイント……サックスブルー、サテン、チェック、ブックカバー
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）優先順位がクリア
選択のチャンス
・全体運
気持ちが固まりそう。あなたは優しい人だから、何かを選んだり、決めたりするのが苦手でしょう。心の中ではどっちかといえばこっちが好き、できるならあっちがやりたいと希望がないわけではないのですが、「どうしても」ではないのです。状況やなりゆき次第で、「どっちでもいい」ができる人でしょう。
・社交運
プチがっかりが続くかも。予感はあるはず。「行ってもいつもの繰り返しだろうな」とか、「またずっとエンドレスのグチを聞かされるのか」とか。分かっていても付き合うあなたは、友達がいがある人です。でも、もう少し自分を大事にしてもいいみたい。3回に1回は断るとか、理由を作って時間になったら早あがりするとか、物理的に距離を調整してみましょう。自由時間が増えて、やりたいことがやれるはず。オフは、運動不足解消を。
・恋愛運
恋は、ルーティーン化が成功の秘訣（ひけつ）。曜日を決めてデートをする、定時連絡をするなど、負担にならない形で、2人の習慣を作りましょう。新しい出会いは、知的な場所に待ちます。博物館、科学館に足を運んでみて。
ラッキーポイント……サックスブルー、サテン、チェック、ブックカバー
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)