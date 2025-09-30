重慶-昆明高速鉄道、橋梁接合とトンネル貫通で工事が大きく進展―中国

重慶と昆明を結ぶ高速鉄道全線の重要難関プロジェクトである三股水特大橋の建設工事で9月30日、橋梁の接合を無事完了しました。また9月29日には、雲南省会沢県迤車鎮に位置する迤車トンネルも順調に貫通しました。二つのプロジェクトの重大な進展は高速鉄道が予定通り完成・開通することに向けて堅固な基盤を築きました。

三股水特大橋は雲南省昭通市塩津県に位置し、主径間168メートル、全長546メートルの大スパン高架橋です。橋梁は標高の高い山間部の峡谷地帯を跨ぎ、両側は険しい斜面で、地形・地質条件が極めて複雑なため、施工難度が非常に高いものです。

同橋が接合する前日、全長8109メートルの迤車トンネルが無事貫通しました。これは全線に10カ所ある1級リスクトンネルの一つで、雲南省と貴州省を跨ぐ雲貴高原と烏蒙山脈の奥地に位置し、地質構造が複雑で、断層や高地応力、長区間の軟岩大変形などさまざまな地質条件が不良な場所です。中国鉄建二局傘下の関連企業は、新技術と工法を採用し、工程の連携を最適化することで、トンネルが予定通り貫通することを確保しました。

重慶-昆明高速鉄道は現時点で、橋梁とトンネルの建設がいずれも90％以上完了しています。全長約700キロメートルの鉄道が全線開通すると、重慶から昆明までの所要時間が大幅に短縮され、沿線地域の経済社会の質の高い発展を促進する上で重要な意義を持つとみられています。（提供/CRI）