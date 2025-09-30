【2025年10月の運勢】ふたご座（双子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
ゆっくり味わう
・全体運
もどかしいムード。頑張っても手応えを得にくく、イライラしてしまいそう。でも、それは、あなたが運気の流れをつかみ切れていないだけのこと。今は世の中全体がスローダウン。みんな、感覚的にやっているため、合理性のかたまりのふたご座さんにとっては、アテが外れやすく、“待ち”が増えるのです。
ツイていない、やりにくいと感じるなら、発想を変えてみるのが一番です。コスパ、タイパ重視のスタイルからクオリティー優先のやり方に乗り換えてみて。また、何事も時間がかかると考えて、のんびり構えるのもよさそう。ギュッと凝縮する形から、ゆるっと引き延ばすイメージで。すると、ストレスや疲れも軽減されて、スローライフが実現するはず。
・社交運
人気と需要が高まって、活気に満たされそう。楽しい計画も生まれて、行楽の秋を満喫できるでしょう。ただ、人疲れも心配です。予定を詰め過ぎないように、上手に調整をかけてみて。気になるイベントやパフォーマンスは何を置いても見に行きましょう。感動と出会えて、それが新しい試みの原動力になるはず。おしゃれは、フォルムの面白さにこだわって。金運はテコ入れのススメ。投資の勉強、目的を持った貯金を始めるといい感じ。
・恋愛運
恋は、久しぶりに心が動きそう。「好きかも」「今、ここにいてくれたらいいのに」は、自覚している以上に惹かれているサインです。後半、じっくり話せる機会が巡ってくるので、大事に思っていることを伝えると急展開が。
ラッキーポイント……ダークブラウン、ゴールドのアクセサリー、ビジュー、テーマパーク
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）丁寧に暮らす
