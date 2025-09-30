カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは9月30日、自身のInstagramを更新。かっこいいモデルショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：なごみさん公式Instagramより）

写真拡大

カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは9月30日、自身のInstagramを更新。かっこいいモデルショットを披露しました。

【写真】なごみ、ハンサムショットに反響！

「系統良過ぎ」

なごみさんは「Thank you SAINT LAURENT」とつづり、4枚の写真を投稿。モデルショットを披露しました。きらめくビジューが施されたデザインの黒いトップス姿に、クールなメイクでかっこいい印象のなごみさん。いつもとは違う雰囲気で、思わず見とれてしまいます。

この投稿にファンからは、「黒くて銀のつぶつぶしたギラギラ形本当にかわいい」「系統良過ぎん！」「輝き過ぎな」「いつもと違う系統もすてき」「かっこよくて好き」との声が寄せられました。

「モノクロの写真カッコ良過ぎる……」

なごみさんは28日の投稿で、「今回も心奪われたショー」とつづり、モデルショットを公開。コメントでは、「モノクロの写真カッコ良過ぎる……」「超絶美しい」「この髪形だいすき！」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)