二刀流復帰の大谷は「球界屈指の投手」

ドジャースの大谷翔平投手は今季、打者としてリーグ2位の55本塁打、メジャートップの146得点。投手としても14先発で1勝1敗、防御率2.87、62奪三振を記録し、二刀流で圧倒的な存在感を示した。レッズなどで活躍したショーン・ケイシー氏は「ポストシーズンがやってきますから、ドジャースは完璧に彼を調整しました、とてもうまくやりました」と球団と二人三脚で果たした復活を称えた。

米放送局「MLBネットワーク」は24日（日本時間25日）、公式X（旧ツイッター）で大谷の投手としての魅力を紹介。23日（同24日）に大谷は敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投しており、出演したケイシー氏は「ここ最近の2試合、彼は球界屈指の投手に見えました」と絶賛した。

守備の関与しない与四死球・奪三振・被本塁打の3項目で算出される「FIP」の今季トップ5の投手リストを紹介すると、ケイシー氏は「オオタニ、ロジャース、スキーンズ、スクーバル、サンチェスとウェブ」と選手の名前をあげると、「この数値を見てください。オオタニが大差をつけています。彼（大谷）のFIPは1.91。彼が今、最高の投手でなくても、屈指の投手に成長しつつあると言えるでしょう」と、大谷が投手としても“一流”であることを主張した。

レギュラーシーズン最後の登板となったダイヤモンドバックス戦では最速101.2マイル（約162.9キロ）をマークするなど、力強い速球で打者を圧倒する場面も目立った。「球種別の（平均球速の）最速は（4シームの）98.5マイル（約158.5キロ）。今年の彼の最速球は101.7マイル（約163.7キロ）、そして最も遅いのが72.5マイル（約116.7キロ）。打者は30マイル（約48.3キロ）近くの差を切り抜けていかなければならない」と絶賛を続けた。

最後にケイシー氏は「ポストシーズンに向けて完璧に調整できています。私は、今彼がドジャースのエースだと考えざるを得ません」と語り、大谷が二刀流復帰1年目からドジャース投手陣に欠かせない存在になっていると強調した。

ドジャースは30日（日本時間1日）からレッズとワイルドカードシリーズを戦う。デーブ・ロバーツ監督は29日（同30日）、「もし第3戦があれば、おそらく彼（大谷）が先発するだろう」と語っており、10月2日（同3日）の第3戦までもつれた際は、大谷が先発マウンドに上がることが予想される。（Full-Count編集部）