読切で好評の異世界ラブロマンス漫画『暴君一家の嫁ですが、この執着は間違ってませんか？』が9月より連載中！最強の暗殺者が人生をやり直す『天才暗殺者』など、新連載3作・読切5作が各電子ストアにて配信開始

『暴君一家の嫁』ついに連載化!? ソラジマ9月新作は“転生＆やり直し”てんこ盛りの新作Webtoon漫画が8作品も！

Webtoonスタジオのソラジマから、2025年9月の新作ラインナップが到着しました！

なんと今月は、新作が全部で8作品も公開されるんです……！

特に注目なのは、読切で大人気だった『暴君一家の嫁ですが、この執着は間違ってませんか？』の待望の連載スタート！



さらに、最強の暗殺者が人生をやり直す『天才暗殺者、2度目の人生はアカデミーから』、史上最強の初代当主が転生する『初代様の帰還』と、ワクワクする新連載が目白押しです。

ほかにも、自社アプリ「ソラジマTOON」では『1億年後のやり直し』をはじめとする読切5作品も公開中。気になる作品がきっと見つかるはずですよ！

【ソラジマ】2025年9月の新連載＆読切漫画まとめ

読切で好評だった2作品がついに連載化。ほかにも読み応え満載の新連載と読切作品が勢ぞろい！

株式会社ソラジマ（代表取締役：萩原鼓十郎・前田儒郎、以下「ソラジマ」）は、2025年9月に新連載漫画を3作品公開しました。

また、自社アプリ『ソラジマTOON』にて新たに公開した読切漫画5作品もご紹介します。

■9月の新連載漫画

『暴君一家の嫁ですが、この執着は間違ってませんか？』

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K473PMHT0PK4K7C6R4CD2GRS

【ピッコマ】https://piccoma.com/web/product/191700

▼あらすじ

稀代の悪妃と称され、最後は夫に処刑されたリルローズ。

けれど真実は、たったの8歳で政略結婚し、皇室と実家である公爵家の板挟みに苦しんだ、悲劇のヒロインだった。

そんなリルローズに、結婚式当日に憑依した主人公。 不幸な未来を変えるため、夫となる皇太子エドマンドに交渉を持ちかけるが―― 「愛情なんて期待しません。私達、友達になりませんか？」 死にたくなかっただけなのに、暴君一家の想定外の溺愛&超成長ハイスペ化に困惑が止まらない、愛と癒しの異世界幼女ラブロマンス。

『天才暗殺者、2度目の人生はアカデミーから』

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K55J4WM3XYSN36878KH6G4JR

【LINEマンガ】https://manga.line.me/product/periodic?id=S154415

▼あらすじ

魔術師ならば誰もが恐れる最強の暗殺者、ヴァン。親友である王子に仕え、数多の魔術師を打ち倒してきた。

そうしていつしか「最強」と謳われるようになったこの男……。

実は魔力を持っていなかった。積み上げた魔法知識と、魔力を用いない特殊な戦闘術で、長きに渡る王位継承争いを制するヴァン。

全ては、親友の王子を王にし、世界で唯一魔力を持たず、迫害されている自らの種族を守るためだった。

しかし戦いの果てに、ヴァンを待ち受けていたのは……親友の裏切りだった。

家族を殺され、死に至ったヴァン。目を覚ますとそこは、10年前。２度目の人生は、もう同じ道は行かない。ヴァンが選んだ道は……。

「魔力を持たずして魔法学院（アカデミー）の頂点に立つ」という道だった。これはある暗殺者の、やり直しの物語。

『初代様の帰還〜史上最強が1000年後の子孫に転生する〜』

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K583PA0B17KNAW8XP5CEHZ2J

【ピッコマ】https://piccoma.com/web/product/192640

▼あらすじ

ただ強さを求め最強となったエルドラゴン家初代当主、ギルファス・エルドラゴンは、永遠に武を追い求めるため、神竜が守護する不老不死になると噂される果実を食べていた。

しかし、その噂とは異なり、ギルファスの体は歳をとり最後は息子に看取られながら、息を引き取った─はずだった。

目が覚めるとギルファスは千年後のエルドラゴン家に、赤子として新たにジーク・エルドラゴンの名を受けて転生していたのだ。

その上、ジークの知らない【カオス】と呼ばれる世界の敵までもが存在する状況で、エルドラゴン家は徹底した弱肉強食を掲げるようになっていたのだ。何もかもが知らない世界に様変わりしている中、ジークは狂喜する。「今度こそ武の果てを見ることができる！」

■9月の読切作品

『1億年後のやり直し』

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K3MPXSC4TB8ZB2QN8A78CYZ6

▼あらすじ

人類が廃棄物を垂れ流した末に生まれた怪物「コラプター」。

世界を蝕むその存在により、人類は滅亡寸前へと追い込まれる。

最強のエージェント、祠堂仁（シドウ ジン）は人体実験の末、ついに世界を救う力を手にするが──時すでに遅く、人類の99％は死滅していた。

未来に希望を託し、ジンは長き眠りにつく。

──そして1億年後。新たに生まれ変わった地球でジンは目覚め、笑みを浮かべるのであった。

「……信じてよかっただろ。未来の可能性を」

『回帰した剣聖の魔法理論』

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K4XRXBAZRDRMBTJJ3EM7844Z

▼あらすじ

魔物と戦う者たちは皆、選択を迫られる。

一つは、超常的な奇跡を起こす、魔法使いの道。

一つは、超人的な絶技を振るう、剣士の道。

剣士オスカーは、幼い頃から剣を振り、最高位の剣聖にまで上り詰めた。

凶悪な魔物を切り裂き、人々からの賞賛を受け、誰もが羨むような人生を歩んでいた。

しかし、心の奥底では魔法使いへの憧れを抱えていて……？

『アサシン 〜死神の帰還〜』

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K4XS0SGP461V9QNE9Z3Z6CR2

▼あらすじ

かつて、最強の殺し屋として恐れられた男がいた。

男のコードネームは「ナイトシェード」。

どんなターゲットも必ず仕留める、裏社会で知らぬ者はいない死神。

しかし、男はもうこの世界にはいない。

ある任務で指令に背いてターゲットの少女を守り、組織の手で抹殺されたのだ。

……誰一人として想像していなかった。

その男が今……高校生に転生していることを。

組織に囚われた少女を奪還するため、

男は高校生として再び、世界最大の殺し屋組織に立ち向かう。

『封神のゴーストスレイヤー』

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K58F16291XH9XKKEX2GN2W34

▼あらすじ

地球にある日突然現れた異次元存在『ゴースト』。

物理的な攻撃が一切効かない怪物たちの侵攻に誰もが恐怖したが、こちらも突如現れた謎の力『異能』を持った人間たちによって撃退される。

それから44年。異能者たちは『スレイヤー』と名付けられ、『ゴースト』からの防衛体制の中に組み込まれる。

物語はゴーストと戦えない『異能』を授かってしまった兄・八空がエリート『スレイヤー』である妹・白雪の危機に駆けつけた所から始まる。

『呂布転生〜最強武将、現代で無双する〜』

【ソラジマTOON】https://sorajimatoon.com/comics/01K69FDGW9B3CFE75YQGDDAYVT

▼あらすじ

「──敵は目の前だ。決着をつけるぞ」自身の城を攻撃された、三国志最強の武将・呂布。三国志最強の知将・曹操に反撃する。

戦いの火蓋が切られた。最後に戦場に立つのは、武か知か──。

『ソラジマTOON』ダウンロードURL

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id1640456167

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sorajima.soracomi

Web: https://sorajimatoon.com

■ソラジマでは作品持ち込み募集中！

ソラジマでは「即決！掲載チャレンジコース」と「縦読みフィードバック希望コース」の2つの持ち込み窓口を用意しています！

タテ読み漫画で多くの実績を出しているソラジマで、一緒に新たなヒット作品の創造にチャレンジしませんか？

持ち込みはこちら（https://sorajima.jp/mochikomi）

株式会社ソラジマ

2019年に設立した株式会社ソラジマは、

・ログライン「誰もがバカにする、大きな夢を叶えてみせるー。」

・ミッション「今世紀を代表するコンテンツを創るー。」

を掲げ、オリジナルのタテ読み漫画（Webtoon）の制作を行っています。



現在、160以上の作品を配信しており、Webtoon発祥の韓国をはじめとして北米や中国などの世界11カ国・地域の漫画アプリにも配信しています。



2021年公開の『シンデレラ・コンプレックス』は地上波で実写ドラマ化、『傷だらけ聖女より報復を込めて』は2025年にアニメ放送が開始し、タテ読み漫画の垣根を超えた実績も順調に積み上がってきています。



社名：株式会社ソラジマ

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル 2階

代表者：代表取締役 Co-CEO 萩原鼓十郎 / 代表取締役 Co-CEO 前田儒郎

設立年月：2019年2月

事業内容：コンテンツIPの制作・配信

URL：https://sorajima.jp