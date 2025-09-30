東北太平洋側南部を中心に、上空の寒気や気圧の谷の影響により、大雨となる所がある見込みです。１０月１日昼過ぎから夜遅くにかけて、低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北地方では、１０月１日朝から２日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

東北地方では、１０月１日から２日にかけて気圧の谷となり、上空には寒気が流れ込むでしょう。気圧の谷に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、東北地方では雷を伴って激しい雨が降り、太平洋側南部を中心に大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

１０月１日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側南部 ３０ミリ

東北太平洋側南部 ４０ミリ

３０日１８時から１０月１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側南部 ６０ミリ

東北太平洋側南部 ８０ミリ

その後、１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側南部 ３０ミリ

東北太平洋側南部 ５０ミリ



［防災事項］

東北太平洋側南部を中心に１０月１日昼過ぎから夜遅くにかけて、大雨による低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北地方では、１０月１日朝から２日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の天気

