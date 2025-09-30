街なかのにぎわい創出へのカギとなる日本銀行金沢支店跡地。30日、先行利用に向けて金沢市と地元住民らとの意見交換会が開かれました。

日銀跡地周辺の町会や、商店街関係者らと金沢市との意見交換会。



日銀跡地の先行利用については、これまでに金沢21世紀美術館の休館中の仮移転などが挙げられています。



参加者：

「21世紀美術館の機能を少し残して、カフェやラウンジを併設した商業も付加した施設を考えていただけたら」

「尊経閣文庫がよいのではないかと思います。県市連携という言葉もありますし、知事もお金を出すでしょう」

金沢市の村山市長からは、外構部分を取り壊し、周辺施設との回遊性の向上を図ることなどの方向性が説明されました。



金沢市・村山 卓 市長：

「なるべく見晴らしがよいようにしていきたい。ある程度フェンスのようなものは必要かもしれませんが、なるべく低いものにしていきたい」



また、将来の本格利用に向けては…



参加者：

「全部壊して、何かを作るという発想は、なくなっているのでしょうか」

金沢市・村山 卓 市長：

「不特定の人が入っていけるような耐震的なところはない。今後、本格的な利活用をしていくには、建物全体については、建て替えていくことが前提になろうかと思います」



範囲は未定としながらも、耐震性などを理由に、建て替えを行う方針を示しました。



金沢市ではこの日出た意見などを基に、今年度末の取得に合わせて、先行利用に向けた基本設計を完成させるとしています。