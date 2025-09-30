厚生労働省は26日、WHO（＝世界保健機関）が日本を風しんが流行していない地域であることを示す「排除」状態にあると認めたことを発表しました。国内に定着したウイルスによる感染が3年間確認されていないことなどから、認定されたということです。

風しんは、発疹や発熱、リンパ節の腫れなどの症状がでる感染症で、妊娠している女性が風しんに感染すると、生まれてくる赤ちゃんに難聴や心臓疾患などの障害が起きることがあります。

2013年には国内の感染者数が1万4000人を超えたことを受け、厚労省は、2019年度から、子どもの頃に接種機会がなかった男性に対し、無料の抗体検査やワクチン接種を行うなどの対策を進めました。その結果、2020年には100人まで減少しました。

風しんはワクチン接種によって免疫を獲得することができることから、厚労省は1歳児と小学校就学前の子どもに定期予防接種を定めていて、接種率の目標を95％以上に設定しています。

厚労省は、近年、ワクチン接種率が減少していることなどをふまえ、流行防止のために引き続き、予防接種を受けるように呼びかけています。