8月に熊本県で発生した記録的な大雨では、浸水被害が出た避難所も少なくありません。

【写真を見る】「経験したことがないような雨」深夜の避難はどうすべき？ 大学教授「『避難所に行く』だけが『避難』ではない」

自治体が発令する避難情報と私たちがとるべき避難行動、その課題が改めて浮き彫りになっています。

「異常な降り方だった」

8月10日の午後10時すぎ、熊本地方で線状降水帯が発生。熊本地方気象台は、翌朝にかけて県内7つの市と町に「大雨特別警報」を発表しました。

「今回は特に難しかった...これまで経験したことがないような雨ということで、異常な雨の降り方だった」

こう振り返るのは熊本市危機管理防災部の清田隆宏部長です。

深夜の「避難指示」 現場の葛藤

今回の大雨で熊本市は、線状降水帯に関する気象台の「半日前予測」にあわせて、10日午後6時に「高齢者等避難」を発令しました。明るい時間帯の避難を呼び掛けたのです。

その後、雨脚が強まり、午後11時前の「土砂災害警戒情報」を受けて「避難指示」を発令。当時、こんなやり取りがあったといいます。

熊本市危機管理防災部 清田隆宏部長「暗い中での避難、その一方で、危険が押し迫っているということを住民に知らせる必要があるというやり取りを重ねながら、判断した」

自宅から離れる「立ち退き避難」だけが選択肢ではない「避難指示」。

その意図が正しく伝わるのか、葛藤していました。

清田部長「人命第一に考えて、自分の命を守るための行動を取って欲しいということで迷いもありましたけど、避難指示を発令した」

一方、使命感から危険な目に遭った人もいました。

避難所開設に向かう途中…土砂に飲み込まれた

八代市 龍峯出張所 中田好信さん「まさかここがそういう状況になっているとは思わなかった。まだ暗い時間で濁流の流れがライトでもよくわからなかった」

八代市職員の中田さんは避難場所の開設に向かう途中、車が土砂に飲み込まれ、後部座席の窓からなんとか脱出したといいます。

中田さん「身の危険を感じるならば、避難所開設よりも自分の身を考えて開設を諦めるということも1つの判断だったかなと、振り返って思いました」

あのような大雨の際、私たちはどう行動すればいいのでしょうか。

防災の専門家に話を聞きました。

熊本大学 竹内裕希子教授「避難所に行くことが避難ではなく、安全確保ができることが避難です。なので、避難所自体は安全な場所かもしれないが、そこに行く避難経路が危険であるならば回避しなければいけないですし、 行く選択とは別の選択肢を設けることが重要」

内閣府が示す「避難行動判定フロー」でも、住んでいる場所にどんな災害リスクがあるかをハザードマップで確認し、危険度が高いならば「原則避難」、そうでなければ「避難場所に行く必要はない」と明記されています。

住所の「災害リスク」確認を

竹内教授は「災害時には段階的に様々な情報が出てくるため、自分にどの情報が必要なのかを見極めることが重要」だと指摘しています。

竹内裕希子教授「一人一人が、自分が住んでいる所のリスクに合わせて考える必要がある」「本当に5分10分で車が浸水してしまうような状況が今回もあったと思われるので、移動中の急激な変化にどう対応するのか検討していく必要がある」