◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―中日（３０日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手が史上４人目の日米通算２００勝をかけて４度目となる今季最終先発、小林誠司捕手との「マーコバ」バッテリーで先発。３点の援護をもらい、５回４安打２失点で勝ち投手の権利を得た。

１回に中山礼都内野手の２点二塁打などで巨人が３点を先制。

田中将は初回に先頭・岡林勇希外野手に中前打されたが、後続を抑え無失点。２回は３者凡退に抑えた。

しかし、３回２死から一発を浴びた。一塁内野安打の岡林勇希外野手を一塁において、細川成也外野手に右中間スタンドに２０号２ラン本塁打を打たれ、２点を返された。

巨人打線が追加点を奪えない中、田中将は５回１死からこの試合２安打されている１番・岡林を四球で歩かせ、第２打席で２ラン本塁打を打たれている細川を打席に迎えたが、三ゴロ併殺打に仕留め、１点差で勝ち投手の権利を得た。

内海投手コーチは「２軍でもバッテリーを組んでいる（小林）誠司が上手くマー君の良さを引き出してくれている。とにかく粘り強く投げてほしい。みんなが応援している。頑張れマー君！！！」とコメントした。

６回もマウンドに立ち、３番上林を一ゴロ、４番ボスラーは中飛、５番福永を三ゴロに封じ、三者凡退で終えた。