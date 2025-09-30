歌舞伎俳優の尾上右近が３０日、東京・銀座の歌舞伎座ギャラリー・歌舞伎座ホールで行われた「特別展 Ｔｈｉｓ ｉｓ ＫＡＢＵＫＩ 体験！『義経千本桜』が誘う歌舞伎の世界」（１０月１日〜１１月１６日）の内覧会に出席した。

展示を見た右近は「僕が子供の時にこういう展示があったら、楽しくて仕方がなかったんじゃないかなと思う。間近で衣装や小道具、かつらを見ると、そういうものから演目の香りを感じることができる。楽しんでいただければ」と感想を述べた。

１０月１日に開幕する松竹創業百三十周年「錦秋十月大歌舞伎」通し狂言「義経千本桜」のＡプロ「吉野山」で清元の立唄を清元栄寿太夫として勤め、Ｂプロでは「鳥居前」、「吉野山」、「川連法眼館」の狐忠信を勤める右近。「僕の人生で初めて見た舞台が、義経千本桜の吉野山の場面だったんですね。なので、自分が憧れてきたものに、自分自身がなって、今度は皆さんに憧れてもらう立場になったのだということを実感してます」としみじみ語り、「３０代半ばに差しかかる世代です。もう若手ではないので、しっかり大人の説得力を持って挑みたい」と意気込んだ。

映画「国宝」をはじめ、様々なコンテンツで歌舞伎が注目されている。新たなファン獲得について「若い世代の人たちに見てもらうきっかけを提供するのが、今を生きる歌舞伎俳優の使命でもあるし、その一方で、この二百何十年の間、上演されてきた千本桜のような伝統の作品というものにも力を注ぐ。その両輪の時代というのが、いよいよ本番に差し掛かっているという実感はすごくあります。両輪をぐるんぐるん回していかないと」と話した。

また、歌舞伎をの魅力については「いろんな段階を自分の中でかみしめながら、一生舞台に立つことができるというのは、本当にあの幸せな仕事。お客さんも、その段階を見て楽しむ、お客さんと一緒にいろんな段階を並走できるというのが歌舞伎の大きな魅力であり、そこに推し活の神髄的なところがあるような気がします」と分析した。

新たに歌舞伎の世界に足を踏み入れたファンへ言葉を求められると、「（新たなファンに対して）優しい気持ちしかない。伝統というものを背負って、重たい衣装とか重たい小道具とかたくさん大変な思いをして、ノーマイクで毎日大きい声を出して、自分に負担をかけるということは当たり前っていう時間を過ごしているのが、歌舞伎俳優。大変な思いをしている人間は、だいたい優しい心の持ち主が多く、僕はその代表的な存在だと自分で思っています」と笑った。

「歌舞伎は面白いですからね。役者がいくつになっても、本気で舞台に立ち続けている。人間の生き様っていうのを生で見ていただいたら、ほかにはない魅力を感じていただけると思う。命がけのエンタメなんで、ガチのバイブスを浴びに来てほしい」と力強く呼びかけた。