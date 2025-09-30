

BE:FIRST・SOTA「Chill with you」

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのメンバーSOTAによるソロ楽曲「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」のSpecial Dance Performance映像がYouTubeで公開された。

【動画】公開されたSOTA (BE:FIRST) / Chill with you -Special Dance Performance-

BE:FIRSTメンバーによるソロ企画『One of the BE:ST』第4弾は、SOTAの作品。BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOARを迎えて制作された本作は、茅ヶ崎生まれのSOTAらしいバンドサウンドと心地よいグルーヴが印象的な、海の香りを感じさせる、チルなヴァイブスに満ちたレゲエチューンに仕上がっている。

SOTAが自分自身の軌跡を振り返った楽曲となっており、映像では、SOTAのルーツである地元湘南のリアルな空気感を詰め込むため、実際に一緒にダンスを練習してきた仲間たち、小さい頃からたくさんの時間を過ごした海辺、友達のバイト先だった海の家、終盤では過去の想い出写真までも登場。今なお地元湘南を愛し、湘南で過ごす時間を大切にするSOTAの休日に連れ込まれるような映像に仕上がっている。

海辺でのゆったりとした時間を大切にするチルなシーンと、迫力あるSOTAのフリースタイルダンスシーンの緩急をつくることで、１本の映像で高いダンススキルだけでなく、人間性を含めたSOTAの魅力が伝わってくる。BE:FIRSTの楽曲で魅せるパフォーマンスとのギャップも楽しめる。

なお、「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」は9月17日(水)にリリースされたニューシングル「空」に収録されている。

さらに10月29日には自身初のベストアルバム「BE:ST」がリリース。「BE:ST」に収録される新曲の一つでTVアニメ「ワンダンス」オープニング主題歌の「Stare In Wonder」は10月6日に一足早く配信リリースされる。