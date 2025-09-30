決勝2号3ランで存在感！チームを勝利に導いた5年目捕手とは？

ドラフト4位捕手が決勝3ランを放つ！

9月27日、阪神対オリックス（SGL）に榮枝裕貴が5番・捕手で先発出場し、決勝の3ランを放ち、チームの勝利に貢献した。

0-0で迎えた5回裏、二死一二塁の場面で榮枝裕貴が左中間に3ランホームランを放ち、3点を先制。

直後の6回表、先発の門別啓人が池田陵真にタイムリーを浴び、1点を返される。しかし後続を断ち、この回を3-1で終えた。

7回は椎葉剛、8回はゲラ、9回は岡留英貴が登板し、それぞれ無失点に抑え、チームは3-1で勝利した。

榮枝裕貴は高知高を卒業後、立命館大に進学。2020年のドラフト会議で阪神から4位で指名された。

昨季は二軍で打率.274、本塁打3本という成績を残すも、一軍での出場はわずか1試合に終わった。

今季は8試合に出場しているが、19日に抹消され、二軍で調整している。

打率を.333まで上昇させたが、「まだ満足はしてないです」とコメントした榮枝裕貴。強く正確な送球が武器だが、打撃が課題とされていた。

さらにバッティングを強化し、正捕手の座をつかみとるため、厳しい戦いに挑み続ける。