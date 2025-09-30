渡邊渚、2年ぶりの挑戦明かす「やっとできました」 いまだ不調な日あるも「取り戻せた感覚を大切に」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が30日、自身のインスタグラムを更新。「久々にボトルシップを作りました」と、写真を添えて伝えた。
【写真】渡邊渚「やっとできました」2年ぶりの挑戦明かす
渡邊は「指の震えや力の入れづらい症状があったので、2年ぐらいボトルシップ製作は控えていたのですが(ノコギリや小刀で怪我したり変な気を起こさないためにも)、やっと挑戦できました...!!少しずつ感覚を取り戻せて、ちゃんと完成させられました」と報告。
続けて「身体が重くて起き上がれず、何もできない日もあるけれど、できたことや取り戻せた感覚を大切にしていきたいと思います」と呼びかけている。
