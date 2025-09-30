“異次元のスタイル”が注目されている人気インフルエンサーのゆりにゃ（25）が、28日にInstagramのストーリーズを更新。鍛え上げられた腹筋動画を公開するとともに、アンチコメントに反論した。

【映像】異次元のスタイル・ゆりにゃの水着姿

身長162cm、体重35.6kg、ウエストは3歳児ほどのサイズだという47.6cmと体のサイズを公表しているゆりにゃ。Instagramではそのスタイルがわかる水着姿も公開され、話題を集めていた。

「骨抜いてるみたい」な姿公開＆アンチに反論

28日に更新したストーリーズでは、「自分で見ても骨抜いてるみたい」「この世にあるズボンとスカートは全部ゆりかサイズにウエストお直し必須、子ども用120でぴったり」と鍛え上げられた腹筋動画を公開。

つづけて更新した全身ショットには、「だからなに？って感じ」「私細いですよアピールがすごいんだわ」といったアンチコメントに対し、「ゆりかの日常に興味ねぇなら、わざわざストーリー見てDMしてくんな、爆笑」「今更何を『ゆりにゃ』というコンテンツは、すでに“スタイル”で確立されているってこと、承知の上なのでは」と反論した。（『ABEMA NEWS』より）