もうすぐパパになるというのに、全然自覚がない旦那さんっていますよね。いつまでも独身気分で妊娠中の妻への思いやりがない人だと、今後のことを考えたときに不安になると思います。ただ、そんな旦那さんを変えるのは、案外簡単なようで……？ 今回は、独身気分だった夫が助産師さんの言葉でイクメンに成長した話をご紹介いたします。

褒められて成長

「妊娠中、夫は夜遅くまで飲み歩いて深夜に帰宅したり、私がつわりで寝込んでいても家事を手伝ってくれなかったりと、父親になる自覚がないことに不安を感じていました。

そんなある日、妊婦健診を受けたときにパパママ教室があることを教えてもらいました。パパに妊婦さんの大変さを理解してもらったり、赤ちゃんのオムツ替えや沐浴体験などができるとのことで、すぐさま参加を決めたんです。

そしてパパママ教室の日、夫はめんどくさそうにしてたけど、無理やり連れていきました。ただ、夫は意外と器用な人だから、教わった通りになんでもできちゃうんですよね。それを見た助産師さんが『すごく上手！』『やっぱりパパさん器用だわ』『支える手の形もいいし』『お湯のかけ方も上手！』と大絶賛。夫は褒められたことで気分がよくなったのか、その日以来急に父親らしくなり、今では私よりも育児のことが詳しくなるくらいにまで成長しました。あのとき無理やり連れて行ってよかったし、なによりも褒め上手な助産師さんにお礼をしたいくらいです」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 男性の単純さや素直さを、よく理解した助産師さんですよね。こういうタイプは褒めておだてれば、イクメンになることをわかっていたのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。