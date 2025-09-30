イブラがミラン復帰時の秘蔵DM公開…「あなたは僕のヒーロー」当時11歳の“送り主”が17歳でセリエA劇的初ゴール
元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチ氏が29日、自身の公式SNSで6年前に受け取っていた2通のダイレクトメッセージ(DM)を公開し、大きな注目を集めている。
イブラヒモビッチ氏はこの日、2度目のミラン加入が決まった直後の2019年12月末に受け取ったDMのスクリーンショットを自身のSNSで公開。そこには「私はイタリア人で、ミランの大ファンです。あなたな偉大な王者。ミランに来てくれてありがとう。あなたと知り合いたい。あなたは僕のヒーローだ」「ああ!僕はミランでプレーしていて、僕の名前はフランチェスコ・カマルダです」とのメッセージが記されていた。
送り主のフランチェスコ・カマルダは世代別イタリア代表でエースを担うストライカー。当時11歳だった少年は2023年11月、ミランの選手として15歳260日でセリエA史上最年少出場記録を打ち立てると、そのまま順調に成長し、今季は期限付き移籍先のレッチェで開幕5試合連続で出番を掴んでいた。
そして今月28日、カマルダはセリエA第5節・ボローニャ戦の後半アディショナルタイム4分、コーナーキックからのヘディングでセリエA初ゴールを記録。それも1-2からの劇的な同点弾で、チームに4試合ぶりの勝ち点1をもたらしていた。
イブラヒモビッチは自身のSNS投稿に「2019年12月31日:私の名前はフランチェスコ・カマルダです」「2025年9月28日:いまや俺だけじゃない。みんなが君の名前を知っている」とのキャプションを添付。粋なメッセージでカマルダの初ゴールを祝福した。
インスタグラムのコメント欄には、カマルダ本人(@camardafrancesco9)が登場し、イタリア語で「ありがとう(ハートの絵文字)」とお礼の投稿。コメント欄では異例と言える5万以上の「いいね!」が集まっている。
