将棋の藤井聡太七冠(23)と同学年の伊藤匠叡王(22)。注目の王座戦、ファンも名古屋に集結です！

愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠が、伊藤匠叡王の挑戦を受ける王座戦五番勝負。第3局の会場は、名古屋マリオットアソシアホテルです。

伊藤叡王は去年、当時8つのタイトルを独占していた藤井七冠からタイトルを奪った同学年のライバル。果たして、注目の名古屋対決の行方は？

大盤解説会に参加した、それぞれのファンも盛り上がっています。

ファンたちは…「藤井七冠のひたむきな姿に心洗われる」

（藤井聡太七冠のファン）

「シンガポールの対局から全部行っている。飛行機は往復8万円くらいで、宿泊あわせて20万円以内かな」



藤井聡太のファンとして知り合った、いわゆる「そうとも」の2人は…



（藤井聡太七冠のファン）

「番組の取材がきっかけで仲良くなった。連絡先を交換して『じゃあ次どこいく？』って」



（藤井聡太七冠のファン）

「藤井聡太七冠のひたむきな姿に心洗われる。癒しですね」

一方、伊藤匠叡王のファンは…



（伊藤匠叡王のファン）

「藤井七冠が強すぎるので、他の人にもタイトルをとって欲しい」



そして、藤井七冠の応援を続ける「将棋マダム」も、もちろん会場に！



（将棋マダム）

Q.2025年は何回くらい行きました？

「月に2回くらい来ている。小牧の王位戦はプレミアムプランで行ったのでお金がないです。100万円」

Q.高級車買えちゃいます？

「トータルすると買えちゃいますかね」

2人のきょうの勝負めしは、「ひつまぶし」。



ここまでお互い1勝1敗で、きょう勝ったほうがタイトルに王手。果たして名古屋対決の行方は…勝敗は今夜決まる見込みです。