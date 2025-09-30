北日本では１０月１日から２日にかけて、東日本では３０日から１日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

１０月１日から２日にかけて、北日本の上空約５５００メートルには氷点下１５度以下、東日本には氷点下１２度以下の、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。上空の寒気と気圧の谷の影響で北日本から東日本では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





［防災事項］北日本では１日から２日にかけて、東日本では３０日から１日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。また、近畿地方でも落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

■全国の今後の天気

