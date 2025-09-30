【カバーマーク×クリスマスコフレ2025】発売日＆予約日は？｜限定リップパレットやハイライトにクリームファンデーションの現品がついた豪華セット
＼セットをcheck／
2025年ホリデーのセットは、夜空に煌めくイルミネーションにインスパイア。発売以来、多くのファンを抱えるクリームコンパクトタイプのファンデーション「フローレス フィット」の現品をメインに、下地やプレストパウダーの現品、限定のハイライトやリップパレット、ネイルオイルまでついたスペシャルなラインアップになっています。メイク映えする肌づくりから指先のケアまで、抜かりのないアイテムでホリデーシーズンの自分磨きを楽しんで♪
※価格は選ぶアイテムにより異なります
「クリームコンパクトタイプ」のファンデーション。肌にのばすとクリームがとろけてリキッドに変化し、肌と一体化して、シミやくすみなどの肌悩みをカバー。さらにみずみずしさを保ち、生の美しい素肌を思わせる仕上がりをかなえます。カバー力が高く、ファンデーションをしない日は気になる部分のみコンシーラー感覚で使うのもおすすめです。
1本で下地としても、ナチュラルメイクに仕上げることもできるCCクリーム。くすみを払拭しながら、ツヤのある明るい肌質感をかなえます。ダブルブロック効果で、皮脂による崩れを防ぐとともに、肌を乾燥させずに、皮脂バランスを適度な状態と仕上がりをキープ。
セットは、この他保湿成分をたっぷり配合したクリームタイプの「モイスチュア クリア ベース」や、サラサラ肌に仕上げるリキッドタイプの「コネクティング ベース」も選ぶことができるので、自分の肌に合わせてチョイスして！
光が一番ほしい頬や鼻筋に、まるでスポットライトがあたったかのような明るさとツヤをもたらす、新感覚の3Dおしろい。頬や鼻筋など顔の高い部位は明るく、輪郭部分は肌になじんで見えて、自然なメリハリ感が若々しさ溢れる肌印象へと導きます。
セットは、ツヤやかで、きめ細かな肌に仕上げるフェイスパウダー「シアー パウダー」や、メイクの仕上げにのせるだけでつるんとみずみずしい仕上がりとトップコート効果でつけたての美しさが続くジェルおしろい「モイスチュアコート ジェル」も選べます。
ホワイト、ナチュラルピンク、ラベンダーピンクの3色のパステルカラーが入ったハイライトパウダー。肌になじみながら、自然な立体感と上品なツヤのある印象に仕上げます。ブラシでくるくると混ぜながらパウダーをとるのがポイント！
オリーブ油やホホバ油など4種の植物オイルを配合したネイルオイル。ウォーター層とオイル層の2層タイプになっていて、ベタつかず、爪や指先に潤いを与えて、しなやかに導きます。爽やかな香り付き。
1本でツヤと潤い、鮮やかな色をもたらし、ふっくら唇に仕上げるオールインワンルージュ「ブライトアップ ルージュ」3色と、美容液成分83％を配合した自然な発色の「ブライトニング リップ エッセンス UV」2色がセットされたリップパレット。大人の肌をぐっと引き立てます。ブラシ付で持ち運びにも便利！
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="5年連続クリスマスコフレ担当エディター M" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/matsumurasaki.jpg" kenja_title="hidden"]崩れにくさ最強の「フローレス フィット」は一度使ったら手放せない人が多数の人気ファンデーション！ぜひまだ使ったことがないという人はこの機会がおすすめです。
リップパレット「ビューティーアンサンブル リップパレット」は、人気カラー5色が楽しめるスペシャル感＆お得感抜群の限定品。ピンク、ピンクベージュ系など使いやすいカラーから冬にぴったりな深みのあるカラーまで揃っています！[/btk_sh_comment_pro]
冬のメイクにぴったりなアイテムが揃うカバーマークのホリデーコレクション。ぜひチェックしてみて！
「カバーマーク＜ビューティーアンサンブル コレクション＞」￥18,480 ※選ぶアイテムにより価格は異なります
※税込
カバーマーク公式HP＞＞
予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ
2025年10月31日（金）限定発売＜10月17日（金）予約開始＞
「カバーマーク＜ビューティーアンサンブル コレクション＞」￥18,480 ※選ぶアイテムにより価格は異なります
※税込
カバーマーク公式HP＞＞
