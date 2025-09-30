¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡¥á¥¸¥ãーÀèÈ¯¡ÈºÇÂ®±¦ÏÓ¡É¤«¤éPS½é¥¢ー¥Á¤Ê¤ë¤«¡Ú10·î1Æü¥ì¥Ã¥ºÀï¡¿WCSÂè1Àï¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー4Ç¯ÌÜ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¡¦¥°¥êー¥óÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ºÇÂç3»î¹ç¤ÎÃ»´ü·èÀï
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢26ºÐ¤Î¹äÏÓ¥°¥êー¥ó¡£2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜÁ´ÂÎ2°Ì¤Ç¥ì¥Ã¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢22Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¾º³Ê¤·¤Æ¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÄêÃå¡£º£µ¨¤Ï±¦¸Ô´ØÀá¤òÄË¤á¤Æ¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Á°È¾Àï¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ËÀïÎóÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー°Ê¹ß¤Ï8ÀèÈ¯¤Ç3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.81¤ÈËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
µå¼ï³ä¹ç¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å54.2¡ó¤¬¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤Ç¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.1¥¥í¡Ë¤Ïº£µ¨¤ÎÀèÈ¯Åê¼êºÇÂ®¤ò¸Ø¤ë¡£35.0¡ó¤¬¥¹¥é¥¤¥Àー¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¡£
ÂçÃ«¤Ï¥°¥êー¥ó¤È9ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢7ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¡£¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤Ç1¤Ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç2¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤à¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¡¢º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º¡ÊWCS¡Ë¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÂç3»î¹ç¤ÎÃ»´ü·èÀï¡¢½éÀï¤ÇÀ¸¤¨È´¤±¦ÏÓ¹¶Î¬¤Î°ìÈ¯¤ÏÈô¤Ó½Ð¤¹¤«¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥ì¥Ã¥º
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ8Ê¬
Ãæ·Ñ¾ðÊó¡§NHKÁí¹ç¡¿¥µ¥Ö102ch¡¢MLB.tv¡¢SPOTVNOW