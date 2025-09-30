

※10月16日、東証プライム市場に上場予定のテクセンド <429A> [東証Ｐ]、17日、東証グロース市場に上場予定のユーソナー <431A> [東証Ｇ]は30日、仮条件を発表した。



●テクセンドフォトマスク <429A>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：10月16日



事業内容：フォトマスクの製造・販売



仮条件：2900円～3000円

想定発行価格：2890円



上場時発行済み株式数：9929万1220株

公募：700万株

売り出し：3261万1000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限594万1600株

ブックビルディング期間：9月30日～10月6日

公開価格決定日：10月8日

申込期間：10月9日～14日

払込日：10月15日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券



●ユーソナー <431A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：10月17日



事業内容：データベース＆マーケティング支援業務



仮条件：1910円～2000円

想定発行価格：1910円



上場時発行済み株式数：868万7000株

公募(自己株処分)：5万株

売り出し：226万5000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限34万7200株

ブックビルディング期間：10月1日～6日

公開価格決定日：10月7日

申込期間：10月8日～14日

払込日：10月16日



主幹事：野村證券



[2025年9月30日]





株探ニュース

