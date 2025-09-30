※10月16日、東証プライム市場に上場予定のテクセンド <429A> [東証Ｐ]、17日、東証グロース市場に上場予定のユーソナー <431A> [東証Ｇ]は30日、仮条件を発表した。

●テクセンドフォトマスク <429A>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：10月16日

　事業内容：フォトマスクの製造・販売

　仮条件：2900円～3000円
　想定発行価格：2890円

　上場時発行済み株式数：9929万1220株
　公募：700万株
　売り出し：3261万1000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限594万1600株
　ブックビルディング期間：9月30日～10月6日
　公開価格決定日：10月8日
　申込期間：10月9日～14日
　払込日：10月15日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

●ユーソナー <431A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：10月17日

　事業内容：データベース＆マーケティング支援業務

　仮条件：1910円～2000円
　想定発行価格：1910円

　上場時発行済み株式数：868万7000株
　公募(自己株処分)：5万株
　売り出し：226万5000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限34万7200株
　ブックビルディング期間：10月1日～6日
　公開価格決定日：10月7日
　申込期間：10月8日～14日
　払込日：10月16日

　主幹事：野村證券

[2025年9月30日]


