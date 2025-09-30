本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (30日大引け後 発表分)
※10月16日、東証プライム市場に上場予定のテクセンド <429A> [東証Ｐ]、17日、東証グロース市場に上場予定のユーソナー <431A> [東証Ｇ]は30日、仮条件を発表した。
●テクセンドフォトマスク <429A>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：10月16日
事業内容：フォトマスクの製造・販売
仮条件：2900円～3000円
想定発行価格：2890円
上場時発行済み株式数：9929万1220株
公募：700万株
売り出し：3261万1000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限594万1600株
ブックビルディング期間：9月30日～10月6日
公開価格決定日：10月8日
申込期間：10月9日～14日
払込日：10月15日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
●ユーソナー <431A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：10月17日
事業内容：データベース＆マーケティング支援業務
仮条件：1910円～2000円
想定発行価格：1910円
上場時発行済み株式数：868万7000株
公募(自己株処分)：5万株
売り出し：226万5000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限34万7200株
ブックビルディング期間：10月1日～6日
公開価格決定日：10月7日
申込期間：10月8日～14日
払込日：10月16日
主幹事：野村證券
[2025年9月30日]
株探ニュース