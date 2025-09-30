Ayumu Imazu、初の野外ワンマンライブを収録したLIVE Blu-ray発売決定
Ayumu Imazuが、5月11日（日）に日比谷公園大音楽堂にて行った初の野外ワンマンライブ＜Ayumu Imazu LIVE 2025 “ERA - FINAL -”＞の模様を収めたLIVE Blu-rayを発売することが決定した。
3月より行われてきたツアー＜Ayumu Imazu HALL TOUR 2025 “ERA”＞の千秋楽として行われた本公演。
LIVE Blu-rayには初の屋外ワンマン、そして初のバンドセットライブというスペシャルな公演のライブ本編に加え、貴重なMCを含むアンコール映像も完全収録。LPサイズジャケット仕様による期間限定受注生産商品として販売される。
早期予約特典として予約者全員に「直筆サイン入りLPジャケット」がプレゼント。加えて、11月24日（月・祝）に東京国際フォーラム ホールAで開催される＜Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -＞ の来場者限定で「ミート＆グリート」「直筆サイン入りポストカード」などが当たる特別抽選会付きの予約も実施される。
本日9月30日(火)19:00〜11月30日(日)23:59までの完全受注生産商品となる。
『LIVE Blu-ray「Ayumu Imazu LIVE 2025 “ERA - FINAL -”」』
※完全受注生産商品
※「早期予約特典」と「来場者限定抽選会付き予約」は、それぞれ申込方法が異なります。
購入リンク：https://official-goods-store.jp/imazuayumu/
受付期間：9月30日(火)19:00〜11月30日(日)23:59
商品発送：1月中旬
形態：Blu-ray (LPサイズジャケット)
価格：\8,000(税抜) / \8,800円(税込)
品番：AZXS-1060
【収録内容】StrangerBANDAGEPARADISE浮遊夢ButterflyHONEYCOMBLIVE IT UP! (feat. Furui Riho)Don’t Mind MeTHRIFTEDObsessed雨跡あなたといたいStrawberry kissSunshowerOver YouLight UpWhere Do We Go!TangerineSuperstarEncore -ATARIColors
【受付スケジュール】
・早期予約
早期予約期間：9月30日(火)19:00〜10月26日(日)23:59まで
早期予約特典：「Ayumu Imazu直筆サイン入りLPジャケット」
・来場者限定予約
予約期間：9月30日(火)19:00〜11月24日(月・祝)18:00まで
会場限定抽選会内容：
A賞：「ミート&グリート」ご招待
B賞：「直筆サイン入りポストカード」
参加賞：「ポストカード」
▼2025/11/24(月・祝)：東京国際フォーラム ホールＡ
受付時間：13:00〜16:30/17:00〜18:00
当選人数：A賞 最大10名・B賞 最大20名
※【来場者限定：抽選参加権付】の受付期間は2025年9月30日(火)19:00〜11月24日(月・祝)18:00までになります。
※【来場者限定：抽選参加権付】のご注文には早期予約特典はつきません。ご注意ください。
※ミート&グリートは終演後を予定しております。
※抽選へのご参加は当日チケットをお持ちの方だけが対象となります。
関連リンク
◆Ayumu Imazu オフィシャルサイト
◆Ayumu Imazu WARNER MUSIC JAPAN アーティストページ
◆Ayumu Imazu YouTube
◆Ayumu Imazu Instagram
◆Ayumu Imazu X（旧Twitter）
◆Ayumu Imazu Weverse
◆Ayumu Imazu TikTok
◆Ayumu Imazu STAFF X（旧Twitter）