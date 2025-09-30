ÂàÇ¤¤Î¼¼ÉúÄ¹´±¡Ö¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿¡×¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¡¢5Ç¯¤ÎÇ¤´ü½ª¤¨
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î¼¼Éú¹¼£Ä¹´±¤Ï30Æü¡¢5Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤ÆÂàÇ¤¤·¡¢¿¦°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ±Ä£¤ÏÀßÃÖ¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë10·î1Æü¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó½é¤ÎÄ¹´±¤È¤Ê¤ë²Ï¹ç½ã°ì»á¤ò¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¼¼Éú»á¤Ï2020Ç¯10·î¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¶¯²½¤Î»Ù±ç¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À¯ºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£ºßÇ¤Ãæ¡¢Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¡ÊÃÏ°è°Ü¹Ô¡Ë¤Ï¼Â»Ü¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤â¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤¬¡Ö¤¹¤°¤Ë²ê¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¿ô¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£