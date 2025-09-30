「わが家のように…脱衣所に行ったり」同じ部屋で複数回の空き巣被害　犯行の様子が防犯カメラに「全額持っていかない」　窃盗事件として捜査　大阪市

大阪市内のマンションで目撃されたのは、様子をうかがいながら部屋に入る不審な人物。

スマホのライトを照らしつつ、迷わず部屋へ。

置いてあったファイルから現金3万円を盗んでいったということです。

被害に遭った女性は「怖かった。（Q.犯人に心当たりは？）全くない」と話し、動揺を隠しきれません。

被害女性の父親：

泣きながら電話がかかってくることはまずない。よっぽど怖かったんだと。

ひどくおびえる女性。

被害は、これが初めてではありませんでした。

被害女性の父親：

直近で過去2回。（Q.金は全てファイルの中に？）はい。それが全額持って行かない。

女性によりますと、8月から9月にかけて、今回とは別に2回、室内に置いていた現金合わせて6万円が盗まれていたといいます。

そこで、室内に防犯カメラを設置。

するとその1週間後、カメラに映っていたのが不審な人物でした。

ファイルに入れてあったのは現金6万円。

ところが、なぜかその人物は3万円分だけを抜き取ったといいます。

被害女性の父親：

手袋はめず手慣れたもの。我が家のように入ってきて、脱衣所に行ったり。脱衣所にお金を置くことはない。下着でも物色しに行ったのかと思うと気持ち悪い。

女性はこの人物と面識はなく、いずれも外出中に被害に遭ったということで、警察が窃盗事件として捜査しています。