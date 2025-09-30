¶âÇþ¡¢26Ç¯¤Ë¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ø¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¼òÀÇ²þÀµ¤Ç´ñºö
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡ÖÂè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¡×¤Î¡Ö¶âÇþ¡×¤ò¡¢2026Ç¯10·î¤Î¼òÀÇ²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇþ²ê¤ÎÈæÎ¨¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Âè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ï¼òÀÇ²þÀµ¤ÇÀÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÀÇÎ¨¤Î²¼¤¬¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ËÅ¾´¹¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤â°Ý»ý¤¹¤ë¡È´ñºö¡É¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¶âÇþ¡×¤Ï07Ç¯È¯Çä¤ÎÄ¹¼÷¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Çþ²ê¤ä¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¸¶ÎÁ¤ÎÈ¯Ë¢¼ò¤ËÇþ¸¶ÎÁ¤Î¾øÎ±¼ò¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£26Ç¯10·î°Ê¹ß¤Ï¾øÎ±¼ò¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¡¢Çþ²ê»ÈÍÑÎ¨¤ò¸½ºß¤Î50¡óÌ¤Ëþ¤«¤é50¡ó°Ê¾å¤Ë¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤Ë¡Ö³Ê¾å¤²¡×¤¹¤ë¡£