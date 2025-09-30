TWO-MIX、30周年記念CD『新機動戦記ガンダムW』主題歌集2作品リリース
TWO-MIXが2025年に結成30周年を迎えることを記念して、30周年記念CDを発売することが決定した。
TWO-MIXは1995年4月にTVアニメ『新機動戦記ガンダムW』主題歌「JUST COMMUNICATION」でデビュー。同年に放送を開始した『新機動戦記ガンダムW』も今年30周年を迎えることから、30周年プロジェクトが絶賛開催中。今年7月には、YouTube「ガンダムチャンネル」にて【30周年記念映像】新機動戦記ガンダムW-Operation30th-が公開され、500万再生を超えて人気を博しているが、こちらの音楽もTWO-MIX 永野椎菜が手掛けており、奇跡のコラボレーションが大きな話題となっている。
そんなTWO-MIX 30周年記念CDは、『新機動戦記ガンダムW』主題歌集が2作品リリースされることが明らかとなった。1作品は『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』と題され、既に発表されている『新機動戦記ガンダムW』主題歌が、TWO-MIX 永野椎菜 監修のもと、最新技術でリマスターされ、より鮮やかなサウンドとなった『新機動戦記ガンダムW』主題歌集の決定盤。
そして、2作品目は『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』と題され、各主題歌が30周年を迎えて新たにアップデートされる。当時のボーカルトラックを原音から新たに調整した新トラックを作成し、TWO-MIX 永野椎菜が全トラックを新規アレンジ制作。まさに最新ver.として主題歌が生まれ変わった作品となる予定。このほかにもこちらの作品でしか聴くことのできないコンテンツも収録が予定されているので、まさに30周年にふさわしい内容となる様子だ。
『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』
発売日： 2025年12月24日（水）
定価： ￥2750（税抜価格￥2500）
品番： KICS-4241
（収録内容）
・「JUST COMMUNICATION」
・「RHYTHM EMOTION」
・「WHITE REFLECTION」
・「LAST IMPRESSION」
◆30th Anniversary DIGITALLY REMASTERED
※ほか収録内容は追って発表
『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』
発売日： 2025年12月24日（水）
定価： ￥3300（税抜価格￥3000）
品番： KICS-4242
（収録）
・「JUST COMMUNICATION（New）」
・「RHYTHM EMOTION（New）」
・「WHITE REFLECTION（New）」
・「LAST IMPRESSION（New）」
※ほか収録内容は追って発表
◆「新機動戦記ガンダムW」30周年記念 ガンダムW主題歌最新リマスター
◆「TWO-MIX」30周年記念 ガンダムW主題歌完全リメイク