市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす1日の天気のポイントです。

小野：

石川県内は、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。原因は、上空の寒気と地上の湿った空気の影響です。



あす1日朝9時の予想天気図です。

小野：

石川県内は、高気圧と高気圧の間の、気圧の谷になり、湿った空気が入りやすいでしょう。ここへ上空の寒気が南下して、県内は大気の状態が非常に不安定になるでしょう。





雷の発生する確率です。

小野：

朝にかけて、黄色の20％以上の所が広がります。朝6時以降は、石川県内全体でさらに発生しやすくなります。落雷のほか、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、ひょうにも注意してください。



気象台の週間予報です。

小野：

あす1日は昼過ぎまで雨ですが、あさって2日は晴れるでしょう。3日・金曜日からは曇りの日が続きます。6日・月曜日は、一時雨が降るでしょう。気温は、平年より高い状態が続くでしょう。



市川：

最近は朝晩、随分涼しくなってきましたが、それでも、まだ平年より高めなんですね。昼との気温差が大きいので、体調に気をつけましょう。