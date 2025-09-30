【お天気どうなる】1日は大気が非常に不安定な状態に 落雷・突風・強い雨・ひょうに注意を
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。あす1日の天気のポイントです。
小野：
石川県内は、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。原因は、上空の寒気と地上の湿った空気の影響です。
あす1日朝9時の予想天気図です。
小野：
石川県内は、高気圧と高気圧の間の、気圧の谷になり、湿った空気が入りやすいでしょう。ここへ上空の寒気が南下して、県内は大気の状態が非常に不安定になるでしょう。
小野：
朝にかけて、黄色の20％以上の所が広がります。朝6時以降は、石川県内全体でさらに発生しやすくなります。落雷のほか、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、ひょうにも注意してください。
気象台の週間予報です。
小野：
あす1日は昼過ぎまで雨ですが、あさって2日は晴れるでしょう。3日・金曜日からは曇りの日が続きます。6日・月曜日は、一時雨が降るでしょう。気温は、平年より高い状態が続くでしょう。
市川：
最近は朝晩、随分涼しくなってきましたが、それでも、まだ平年より高めなんですね。昼との気温差が大きいので、体調に気をつけましょう。