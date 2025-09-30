前田佳織里が、身初の映像作品となるLIVE Blu-ray『Kaori Maeda 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」』の発売を記念した、＜年末大感謝祭 2025＞と銘打ったイベントを開催することを発表した。

開催日程は、12月29日（月）。3rd EPリリース・初のワンマンライブ・追加公演などと、アーティスト活動においても充実した1年を過ごした2025年の締めくくりとして、どうしても日頃の感謝を直接ファンの方に伝えたいという前田本人からの強い希望で企画されたもの。そのため、今回のイベント実施スケジュールが確保できたことを受けて、急遽LIVE Blu-rayの予約受付期間を延長することが決定した。

感謝の意味も込めて、イベントへの参加は、LIVE Blu-ray『Kaori Maeda 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」』を予約購入すると全員参加可能とのこと。すでにLIVE Blu-rayを予約購入済みの方も、これから予約購入する方も対象となる。

なお、今回の映像作品、LIVE Blu-ray『Kaori Maeda 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」』”は、アーティストオンラインショップA!SMARTでの受注販売となり、延長した受付の締め切りは、11月3日（月・祝)23時59分となっている。

イベント当日は、本人からの年の瀬の挨拶も兼ねた、直筆サイン入り特典のお渡し会などの実施を予定しているとのことだ。

＜LIVE Blu-ray 発売記念「前田佳織里 年末大感謝祭2025」 ＞

▼公演詳細

[日程] 2025年12月29日（月）

[会場] 東京都内某所

※詳細は後日発表

（注）LIVE Blu-ray “Kaori Maeda 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」”を予約購入いただいた方のみ参加可能の限定イベント

◾️『LIVE Blu-ray “Kaori Maeda 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」』 ◆受注期間：8月15日（金）18:00 〜 11月3日(月・祝)23:59

https://www.asmart.jp/maedakaori_blu-ray2025_asm

※こちらはアーティストオンラインショップ「A!SMART(アスマート)」での予約受付商品となります。

※商品のお届けは11月中旬ごろを予定しております。 ◆Blu-ray

価格：￥8,800（税込）

品番：AZXS-1056 POS：4573630212717

・LIVE本編映像＋ドキュメント映像収録

・トールケース、12Pブックレット

・収録内容：

2025.4.27に開催された、LINE CUBE SHIBUYAでの初のワンマンライブを収録。

ライブに向けたリハーサルや、当日の舞台裏の模様を記した「1st LIVE “Are You Ready？” Behind The Scenes」と題したメイキング映像も収める。

※ワンマンライブのすべての演目が収録されるわけではございません。 ・収録公演：

＜前田佳織里 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」＞

2025年4月27日（日）会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA ・収録曲：

M00.Awakening Overture

M01.光ったコインが示す方

M02.Stranger

M03.ポジティブガール

M04.Fantasy

M05.My “I”

M06.最後の花火が上がる頃に

M07.愛がとまんない！feat.前田佳織里

M08.ショータイムは終わらない

M09.キュンアピ

M10.ゆめガール

M11.ヤババ！

M12.花香リ春薫ル

EN1.常識外れヒューマン

EN2.Progress

EN3.Dream’s Top Star!! ・メイキング映像：

1st LIVE “Are You Ready？” Behind The Scenes

◾️＜“前田佳織里 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」 〜Extra show〜＞ [日程] 2025年9月4日（木）

[会場] 東京 / LIQUIDROOM

[開場 / 開演] 18:00 / 19:00

【問】ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日12:00〜18:00） [日程] 2025年9月13日(土)

[会場] 福岡 / Zepp Fukuoka

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00

【問】BEA：092-712-4221（平日12:00〜16:00） [チケット]

スタンディング/来場者全員特典付き：8,000 円（税込）

※ご入場時ドリンク代別途要

※特典のお渡しは、当日会場のみとなります。ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応は、お受けできません。あらかじめご了承ください。

＜枚数制限＞お一人様各公演4枚まで

＜年齢制限＞未就学児童入場不可

※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります。