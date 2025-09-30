「涼しくなってきたな、、」となる前に！【ユニクロ】1枚あると安心♡「スウェットトップス」

気づいたら涼しくなっていて着る服がない……。そうなる前にチェックしておきたいのが、1枚あると便利な【ユニクロ】のスウェットトップス。今回は、シンプルで着まわしやすいクロップドシャツや、スポーティーなフルジップパーカーに注目しました。ゆるっとしたシルエットでこなれ見えが狙えるので、いつものコーデをブラッシュアップしたい人はぜひ取り入れて。

好バランスに着こなせるクロップドシャツ

【ユニクロ】「スウェットクロップドシャツ」\2,990（税込）

トレンド感満載なクロップド丈のスウェットシャツ。コンパクトな丈感で幅広いボトムスと合わせやすいのはもちろん、コーデにメリハリをつけてくれるのが嬉しいポイント。ゆるっとしたラグランスリーブも、着こなしのワンポイントになるはず。公式サイトには「本体は着心地のよい、裏毛素材」とあり、リラクシーに着られるようです。トレンドカラーであるダークブラウンのほか、グレーやブラックなど全5色を展開。

季節の変わり目に使いやすいジップパーカー

【ユニクロ】「ドライスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込・セール価格）

涼しくなってきたときにサッと羽織りやすいフルジップのパーカー。一点投入でトレンドのスポーティーなスタイリングが叶うパーカーは、コーデのマンネリ打破にも最適。ゆったりとしたリラックスシルエットながら、ショート丈ですっきりと着られそうです。知的で大人っぽい雰囲気が漂うネイビーのほか、ブラック・ナチュラル・ブラウンとシックなカラーをラインナップ。

