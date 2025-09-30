¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦Å·²»¤«¤Ê¤¿¡¢¹âµéÅ¹¤Ç¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¥Û¥í¥á¥ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶·ã¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤À¤è¤¢¤ó¤Ê¤Î¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹û¤ì¤ë£÷¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦Å·²»¤«¤Ê¤¿¤µ¤ó¤¬¡¢28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ¥Û¥í¥á¥ó¤È¤´ÈÓ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ø¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¾å¼ê¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥Þ¡¼¥È¤¹¤®¤ëÀèÇÚ¤Î¹ÔÆ°¤Ë´¶Æ°¤·¤¿Å·²»¤«¤Ê¤¿¤µ¤ó
¡¡28Æü¤Ë¥²¡¼¥à¡Ø¥´¥Ö¥ê¥ó¡¦¥Î¡¼¥à¡¦¥Û¡¼¥ó¡Ù¤Î¼Â¶·¤ò¤·¤¿¤«¤Ê¤¿¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Î»¨ÃÌ¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤ÎAZKi¤µ¤ó¤¬8·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ®¸ù¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤ò¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤ªÅ¹¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹âµéÅ¹¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¡£AZKi¤µ¤ó¤Î¿è¤Ê¤Ï¤«¤é¤¤¤Ë¤«¤Ê¤¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤À¤è¤¢¤ó¤Ê¤Î¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÙÊ§¤¤¤â»öÁ°¤ËAZKi¤µ¤ó¤¬ºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë»ÙÊ§¤¤¥Ð¥È¥ë¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤À¤Í¡×¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤¹¤®¤ëÂÐ±þ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¥¢¥º¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¾å¼ê¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹û¤ì¤ë£÷¡×¤Ê¤É¡¢AZKi¤µ¤ó¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Î®¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKanata Ch. Å·²»¤«¤Ê¤¿¡×
