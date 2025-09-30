トム・ホランド、記者からゼンデイヤを「彼女」と呼ばれ即訂正 「婚約者です」と笑顔で強調
「スパイダーマン」シリーズで知られるトム・ホランドが、記者にゼンデイヤを「彼女（girlfriend）」と紹介された際、即座に「婚約者（fiancée）」と訂正。そのやり取りがSNSで拡散され、ファンの間で話題になっている。
【写真】おそろいのルックでイベントに登場したトム＆ゼンデイヤ
この出来事が起きたのは、先日行われたパネルイベント中。観客の前で質疑応答をしていた際、記者の一人が「私は娘を連れてきて、彼女はあなたの彼女に会えた。これで私は“父親オブ・ザ・イヤー”だ」とコメント。
するとホランドはすぐさま笑顔で「婚約者です」と訂正し、会場を沸かせた。その瞬間を捉えた短い動画はX（旧Twitter）で拡散され、ファンから「トムらしい」「微笑ましいやりとり」と反響を呼んでいる。
ホランドとゼンデイヤは2021年に交際を公にし、ハリウッドきってのおしどりカップルとして注目を集めてきた。2024年末には婚約を発表し、世界中のファンから祝福の声が寄せられている。
今回のやり取りは、二人の関係が“ただの交際”から一歩進んだ確かなものであることを改めて示すものとなった。
【写真】おそろいのルックでイベントに登場したトム＆ゼンデイヤ
この出来事が起きたのは、先日行われたパネルイベント中。観客の前で質疑応答をしていた際、記者の一人が「私は娘を連れてきて、彼女はあなたの彼女に会えた。これで私は“父親オブ・ザ・イヤー”だ」とコメント。
ホランドとゼンデイヤは2021年に交際を公にし、ハリウッドきってのおしどりカップルとして注目を集めてきた。2024年末には婚約を発表し、世界中のファンから祝福の声が寄せられている。
今回のやり取りは、二人の関係が“ただの交際”から一歩進んだ確かなものであることを改めて示すものとなった。