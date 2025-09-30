Amazonベーシック（AmazonBasics）は、名前のとおり、Amazonのプライベートブランド。家電やデジタルガジェット、日用品など、シンプルなデザインで定番の機能を備えた製品を販売しています。今回はそんなAmazonベーシックのアイテムのなかから「八角形電源タップタワー」をレビューします。

12個のコンセント＆USBポートを搭載！

Amazonベーシックの八角形電源タップタワーは、合計12個ものコンセント＆USBポートを搭載するタワー型電源タップです。商品サイズは長さ12.4×幅12.4×高さ16.3cmと、コンパクトな設計なので机の上ではそんなに邪魔になりません。デザインがクールなのも素敵！

本体正面にはUSBポートが3口設置。USBポートは、USB Type-A（USB-A）×2個（5V/3.4A Max）、USB Type-C（USB-C）×1個（5V/3A Max）。

USBポートの数や有無は、各メーカーの電源タップタワーによって異なりますが、USBポートはあった方が便利です。というのもUSB充電器をタップタワーのコンセントに挿してもいいのですが、USBケーブルをポートに接続の方がシンプルですし、見栄えもスッキリするからです。

↑USBポート。その下にはAmazonベーシックのロゴが主張しております。

ACコンセントは9個あります。本体は、耐久性のある耐火PCケースとなっています。

↑ACコンセント。

↑タワー上部にあるスイッチ一つで電源のオン／オフができます。

ごちゃついていたデスクの上もスッキリ！

電源タップタワーのメリットといえば、一般的な電源タップに比べると、横長にスペースを取らず省スペースで使用できるのが特徴的。

八角形の形状なので差し込み口が干渉しにくく、大きめのACアダプターも複数同時に使えるのが便利。1.8mというケーブルの長さも十分で、机の上でも床でもスッキリ配置できます。筆者の場合、よく充電しているのはスマートフォンやノートPC、スマートウォッチ、ポケットWi-Fi、加熱式たばこデバイスなど、これらが同時に充電できるのは大変ありがたい！ 充電時間の短縮にもつながります。

↑写真のようにたくさんのガジェット類を同時に充電可能。

↑底面には滑り止めが付いていて便利。

価格は約3200円前後（税込、以下同）。決してリーズナブルな価格というわけではないですが、Amazonベーシックという信頼できるネームバリューなので、そこは良しとしましょう。

今回使用してみたAmazonベーシックの八角形電源タップタワーは、滑り止めも効いていて安定感があり、日常使いにとても快適でした。リビングや寝室で使ってもよさそうです。もちろん、オフィスの会議室などで使用するのもOK！

Amazonベーシック 八角形 電源タップタワー ACコンセント9個/USB-Aポート2個/USB-Cポート1個 15A コード1.8… 3,221円(09/30 18:20時点) Amazon

