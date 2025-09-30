辻ちゃん長女・希空（のあ）、オフショル×ミニスカの秋コーデ披露「ファーが可愛い」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が30日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスとミニスカートを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】辻ちゃん長女、美脚際立つミニスカ姿
希空は「ネイル変えたぞ」とコメントし、オフショルダートップスとミニスカートを合わせた秋らしいダークトーンコーディネートを披露した。フリルがあしらわれたデザインで、ファーバッグを持った全身スタイリングを見せている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「ファーが可愛い」「似合う」「スタイル良い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
