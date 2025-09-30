佐藤めぐみ、スターダストプロモーション退所を報告「金八」「花男」ほか話題作出演【全文】
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の佐藤めぐみ（40）が9月30日、自身のInstagramを更新。同日をもって、スターダストプロモーションを契約満了で退所すると発表した。
佐藤は、「この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします」と報告。「13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました。 そのご恩は言葉で表しきれません」と感謝を述べた。
また「いつも応援してくださった皆様の温かい言葉や励ましは、私にとって大きな力でした。その一つひとつが、これからも私の心の中に残り続けます」「これから先も、多くの方々の支えに感謝して、自分のペースで一歩ずつ歩んでいきたいと思います。 たくさんの応援をありがとうございました」とつづった。
佐藤は、1984年11月17日生まれ、東京都出身。2001年、ドラマ「3年B組金八先生（第6シリーズ）」（TBS）で女優デビューを果たす。2005年には自身初の舞台「世界の中心で、愛をさけぶ」で、ヒロインを演じ、2007年にはNHK朝ドラ「ちりとてちん」で準ヒロイン・和田清海役を演じた。そのほか主な出演作品は、ドラマ「砂の器」（TBS／2004年）、「花より男子」シリーズ（TBS／2005年〜）、「間違われちゃった男」（フジテレビ／2013年）、映画「クロユリ団地」（2013年）、「あいあい傘」（2018年）など。（modelpress編集部）
この度、2025年9月30日をもちまして、
契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。
13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、
お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、
未熟でまだまだな私を
根気強く支え、育てていただきました。
そのご恩は言葉で表しきれません。
心から感謝しております。
本当にありがとうございました。
また、いつも応援してくださった皆様の温かい言葉や励ましは、私にとって大きな力でした。
その一つひとつが、
これからも私の心の中に残り続けます。
これから先も、
多くの方々の支えに感謝して、
自分のペースで一歩ずつ歩んでいきたいと思います。
たくさんの応援をありがとうございました。
佐藤めぐみ
