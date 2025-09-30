山寺宏一ら「ルパン三世」声優の“再現ショット”が話題「セリフが脳内再生される」「漫画みたい」
【モデルプレス＝2025/09/30】声優の山寺宏一が29日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ルパン三世」の声優らとオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
29日、「ルパン三世」のルパン三世の声優を務める栗田貫一は「オッサン×3」と“銭形警部”こと銭形幸一役の山寺、次元大介役の大塚明夫とのオフショットを投稿。次元大介の看板が掲げられた「JIGEN’S BAR」の前で逃げる栗田と大塚を山寺が追いかける役柄を意識した写真を披露している。また、山寺は栗田の投稿を引用し「逮捕だ〜〜〜！」とお茶目につづった。
この投稿には「セリフが脳内再生される」「漫画みたい」「再現度が高い」「尊いの大渋滞」「最高すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆栗田貫一・大塚明夫・山寺宏一が追いかけっこ
◆栗田貫一と山寺宏一の投稿に反響
