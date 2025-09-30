内田理央、美くびれチラリSEXYボディスーツ姿披露「引き締まってる」
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の内田理央が30日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つオールブラックコーディネートを公開した。
【写真】内田理央、美くびれチラリSEXYボディスーツ姿
内田は「クロエのアイコンバッグ『バディントン』が復活。使い込まれたようなヴィンテージのムードが本当に可愛いすぎる」とコメントし、壁を背景にオールブラックのコーディネートが際立つ姿を披露。タイトなボディスーツからはほっそりとしたウエストがチラリとのぞき、クールな印象をもたらしている。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「おしゃれ」「引き締まってる」「スタイル良い」「くびれ綺麗」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】内田理央、美くびれチラリSEXYボディスーツ姿
◆内田理央、オールブラックコーデ披露
内田は「クロエのアイコンバッグ『バディントン』が復活。使い込まれたようなヴィンテージのムードが本当に可愛いすぎる」とコメントし、壁を背景にオールブラックのコーディネートが際立つ姿を披露。タイトなボディスーツからはほっそりとしたウエストがチラリとのぞき、クールな印象をもたらしている。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「おしゃれ」「引き締まってる」「スタイル良い」「くびれ綺麗」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】