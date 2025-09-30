timelesz原嘉孝、肉体美際立つオフショット公開「ラインがすごい」「ストイックすぎる」
【モデルプレス＝2025/09/30】timelesz（タイムレス）の原嘉孝が30日、自身のInstagramを更新。フィットネス総合誌『Tarzan』911号増刊（マガジンハウス）のオフショットに反響が集まっている。
【写真】timelesz原嘉孝、肉体美際立つオフショット
原は同誌の表紙で肉体美を披露。「＃筋トレ＃深層筋」と添え、鍛え上げられた筋肉が際立つショットを投稿している。
これを受けて、ファンからは「努力の賜物」「ラインがすごい！」「バキバキ」「ストイックすぎる」など絶賛の声が集まっている。（modelpress編集部）
